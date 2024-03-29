عاجل.. سر احتفال أحمد نبيل كوكا بهدفه الأول مع الأهلي بإفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لنادي الأهلي، إنجازًا مميزًا في مشواره مع الفريق الأحمر، حيث نجح في تسجيل هدفه الأول في بطولات إفريقيا.

هذا الإنجاز البارز جاء خلال مباراة الفريق أمام فريق سيمبا التنزاني، في إطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تجري حاليًا.

سر احتفال أحمد نبيل كوكا بهدفه الأول مع الأهلي

بعد أن استغل الفرصة المتاحة، نجح كوكا في إحراز الهدف الأول للأهلي، بعد مجهود فردي رائع، حيث استقبل تمريرة دقيقة من زميله محمد هاني بعد توغل متقن من الجهة اليمنى.

وبمهارته الفنية العالية، استطاع كوكا التغلب على الدفاع المنافس ووضع الكرة في شباك المنافس، ليسجل بذلك هدفه التاريخي الأول في البطولات الأفريقية مع الأهلي.

وبعد هذا الإنجاز الفردي الرائع، قام كوكا بإخراج "شنكاره" الخاص به، والذي يحمل صور أفراد عائلته، من شقيقه وشقيقته ووالديه.

وبهذا الهدف الرائع، انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النادي الأهلي بهدف دون رد، مما يعكس الأداء المميز الذي قدمه الفريق خلال الشوط الأول، ويضعه في موقع متقدم للتأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة القارية الأهم.