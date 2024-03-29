نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلول ينقذ مرمى الأهلي من هدف محقق لـ سيمبا.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنقذ التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، مرماه من استقبال هدف محقق لفريق سيمبا التنزاني في الدقيقة “56” من عمر الشوط الثاني للمباراة المقامة بين الفريقين في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فرصة سيمبا وإنقاذ معلول

يتفوق الأهلي على سيمبا بهدف سجله أحمد نبيل كوكا، بالدقيقة “4” من الشوط الأول للمباراة التي يستضيفها ملعب “بنجامين مكابي” معقل الفريق التنزاني.

وفي الدقيقة “56”، هدد فريق سيمبا، مرمى الأهلي بفرصة خطيرة وتمكن علي معلول من التصدي لتسديدة صاروخية كانت في طريقها لمرمى الحارس أحمد شوبير.

يذكر إن الأهلي سوف يستقبل سيمبا في لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة، يوم الجمعة المقبل.