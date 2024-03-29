اسم مفاجئ.. ليفربول يفكر في التعاقد مع مدرب برتغالي لخلافة كلوب

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أحمد جودة - القاهرة - تنوي إدارة نادي ليفربول البدء في البحث عن مدرب برتغالي ليخلف المدرب الألماني يورجن كلوب، وفقًا لتقارير إعلامية؛ كان كلوب قد أعلن قراره بمغادرة النادي قبل شهرين، مما دفع النادي إلى البحث عن خليفة له.

ليفربول يفكر في التعاقد مع مدرب برتغالي لخلافة كلوب

وترتبط عدة أسماء بتدريب ليفربول في المستقبل، من بينها تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، الذي أكد رغبته في البقاء في الفريق الألماني.

ووفقًا لصحيفة "تليجراف" الإنجليزية، فإن النادي يدرس جديًا اختيار مدرب من الدوري البرتغالي، ومن بين المرشحين البارزين روبن أموريم، مدرب سبورتينج لشبونة.

ووفقًا للتقارير، يمكن لليفربول الحصول على خدمات أموريم مقابل 15 مليون يورو، وهو مبلغ الشرط الجزائي في عقده مع سبورتينج. يُذكر أن قيمة هذا الشرط الجزائي ستنخفض في الصيف المقبل.

يُشير البعض إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد أموريم كانت أعلى بكثير في وقت سابق، وقد نال إعجاب ليفربول بفضل نجاحه في تحقيق لقب الدوري مع سبورتينج لشبونة بعد فترة انتظار طويلة.

بالإضافة إلى أموريم، هناك مرشحون آخرون في قائمة اهتمامات ليفربول، بما في ذلك روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، والذي يتوفر على شرط جزائي في عقده الحالي.

كما يدرس النادي احتمالية التعاقد مع جوليان ناجلسمان، المدرب الحالي للمنتخب الألماني، لكن يبدو أن فرص توليه تدريب ليفربول ضئيلة.