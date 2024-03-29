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أحمد جودة - القاهرة - تتواصل التقارير حول مستقبل النجم محمد صلاح مع فريق ليفربول، حيث تشير إلى إمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي، مما يدفع الإدارة للبحث عن بديل مناسب له؛ على الرغم من أن عقده مع ليفربول يمتد حتى عام 2025، إلا أن التكهنات تشير إلى أنه قد يرحل في نهاية الموسم المقبل.

ريال مدريد يعيق انتقال بديل محمد صلاح إلى ليفربول

وفي ضوء هذا، يعتزم الدوري السعودي إعادة محاولة التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد فشل محاولتهم الصيف الماضي.

تشير تقارير صحفية ألمانية إلى أن ليفربول يستهدف التوقيع مع عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، ليكون بديلًا لمحمد صلاح. بينما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ليفربول مهتم بضم لاعب ريال مدريد، رودريجو، كبديل محتمل في صفوفه.

تشير التقارير إلى أن وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد قد يؤثر على وضع رودريجو، حيث سيصبح بديلًا بالنسبة للفرنسي، مما يجعل إمكانية رحيله أكثر واقعية.

وعلى الرغم من أن رودريجو لا يفكر في مغادرة ريال مدريد حاليًا، إذ يمتلك عقدًا ممتدًا حتى عام 2028، إلا أن تلك الوضعية قد تتغير إذا وجد نفسه على دكة البدلاء بشكل متكرر.

يعلم العديد من الأندية الأوروبية، بما في ذلك ليفربول، أن رودريجو قد يكون الخيار الأمثل لخلافة محمد صلاح، ورغم ذلك، يبدو أن هناك عقبات مالية تحول دون إتمام الصفقة، حيث يطالب ريال مدريد بمبلغ باهظ بين 100 و120 مليون يورو للتخلي عن خدمات رودريجو.

وفي محاولة سابقة من ليفربول للتعاقد مع اللاعب، قدم النادي الإنجليزي عرضًا بقيمة 80 مليون يورو، ولكن تم رفضه من قبل ريال مدريد، حسب تقارير الصحف البريطانية.