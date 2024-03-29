الأهلي يضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التفوق على سيمبا

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أحمد جودة - القاهرة - وضع الأهلي، قدمًا في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه اليوم على سيمبا في تنزانيا بهدف نظيف، في ذهاب الدور ربع النهائي.

الأهلي يفوز على سيمبا بهدف كوكا

واستطاع الأهلي افتتاح التسجيل في الدقيقة 5 من عمر الشوط عن طريق اللاعب أحمد نبيل كوكا بعد عرضية مميزة من محمد هاني.

وحاول لاعبو سيمبا معادلة النتيجة خاصة مع الأوقات الأخيرة من الشوط الأول، والذي شهد تفوق نسبي للاعبين سيمبا لكن مصطفى شوبير كان بالمرصاد.

وفي الشوط الثاني كانت الأمور سجالا بين الفريقين مع تفوق نسبي لصاحب الأرض، لكن استمر مصطفى شوبير في التفوق لينهي الأهلي المباراة بالفوز بهدف نظيف.

وتقام مباراة العودة الجمعة المقبلة الموافق الخامس من شهر إبريل وذلك في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادي عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل النادي الأهلي

ويضم تشكيل الأهلي في هذه المواجهة كلًا من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو وموديست.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.