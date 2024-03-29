نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة لاس بالماس، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني 2024.

موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس

يلتقى الفريق الكتالوني مع ضيفه لاس بالماس، مساء، غدًا، السبت، الموافق 30 مارس 2024 على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراخو، ب أو كوبارسي، هيكتور فورت.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان، سيرجي روبرتو.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 64، ومتخلفًا بفارق 8 ناقط عن ريال مدريد صاحب المرتبة الأولى، بينما يتواجد لاس بالماس في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.