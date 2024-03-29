إمام عاشور يوجه رسالة للاعبي الأهلي بعد الفوز على سيمبا

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أحمد جودة - القاهرة - علق إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، على فوز فريقه اليوم أمام سيمبا التنزاني في مباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

إمام عاشور يبارك للاعبي الأهلي بعد الفوز على سيمبا

نجح الأهلي، في اقتناص فوز مهم خارج الديار أمام سيمبا بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا خلال الدقيقة “5” من عمر المباراة التي استضافها ملعب “بنجامين مكابي” معقل الفريق التنزاني، مساء اليوم الجمعة.

وحرص إمام عاشور، على تهنئة زملائه بالفوز على سيمبا حيث نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “الأهلي بمن حضر.. مبروك يا رجالة”.

ويغيب إمام عاشور، عن المشاركة مع الأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف إثر إصابته خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا في الدورة الودية، التي أقيمت خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبتعد إمام عاشور عن الملاعب فترة تتجاوز الشهرين لحين تعافيه من الإصابة التي يعاني منها بشكل تام.