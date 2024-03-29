عاجل.. وائل جمعة يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

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أحمد جودة - القاهرة - شن وائل جمعة، اللاعب السابق في صفوف الأهلي، هجومًا حادًا على حكم مباراة الأحمر أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

كما أشاد جمعة بالأداء المميز الذي قدمه لاعبو الفريق الحمراء في مواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا ليلة أمس.

وائل جمعة يهاجم حكم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

حقق الأهلي فوزًا بهدف نظيف في مباراة الذهاب بربع نهائي البطولة، على أرضية ملعب بنيامين مكايا الوطني في تنزانيا.

وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس"، قال جمعة: "لقد شهدتُ الأهلي يحقق فوزًا للمرة الأولى على هذا الملعب الصعب، ولكننا لن نكتفي بالأداء الذي قدمناه في هذه المباراة".

وأضاف: "الفوز كان مهمًا جدًا بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الأهلي، بالإضافة إلى الإصابات الكبيرة والتحديات التي تأتي مع السفر والإرهاق".

وعلق على أداء الحكم قائلًا: "كان أداء الحكم سيئًا للغاية، ويعتبر واحدًا من أسوأ الحكام الذين شهدتهم في الفترة الأخيرة والذين أداروا مباريات الأهلي، ولوحظ تعنته بشكل واضح ضد الأهلي".

وختم تصريحاته قائلًا: "هذا الفوز خطوة ممتازة نحو التأهل في هذا الملعب، لكن المهمة لم تنته بعد، وكان هناك أربعة أهداف كادت تسجل لصالح سيمبا لولا تألق مصطفى شوبير".