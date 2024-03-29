الدجلاوية هانيا الحمامي تتأهل للدور ربع النهائي لبطولة "GillenMarkets" للإسكواش

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت بطلة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي، في التأهل للدور الربع النهائي لبطولة "GillenMarkets" للإسكواش-إحدى البطولات الذهبية- وذلك بعد تغلبها على اليابانية ساتومي واتانابي -المصنفة الـ10 عالميًا- بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-5) (11-3).

هانيا الحمامي تتأهل لربع نهائي GillenMarkets للإسكواش

يأتي هذا استمرارًا للأداء القوي لبطلة أندية وادى دجلة هانيا الحمامي في كبرى البطولات المحلية والدولية، وذلك بفضل جهود إدارة "وادى دجلة" في تطوير مستوى "الحمامي"، وتحفيزها للمنافسة على الفوز بالألقاب.

ومن المقرر أن تلتقي هانيا الحمامي –المصنفة الثانية عالميًا- في الدور نصف النهائي مع اللاعبة فيروز ابو الخير المصنفة ال 20 عالميًا، غدًا السبت بمدينة لندن عالميًا.

وتعد بطولة " GillenMarkets" للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 27 مارس وحتى 1 أبريل الجاري بمدينة لندن، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 108.5 ألف دولار.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.