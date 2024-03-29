نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطار الأهلي الإفريقي لا يتوقف وسيمبا الضحية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتزع فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا من سيمبا التنزاني بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، في إطار ذهاب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواصل مع كولر سلسلة اللاهزيمة في دوري أبطال إفريقيا

نجح الأهلي، في العودة بفوز مهم على حساب مضيفه سيمبا في عقر داره بملعب “بنجامين مكابي”، بهدف سجله لاعب الوسط أحمد نبيل كوكا، في الدقيقة “4” من الشوط الأول.

وبهذا الفوز؛ ينجح فريق الأهلي، في مواصلة نتائجه الإيجابية ببطولة دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، وتجنب الهزيمة للمباراة الـ17.

وخاض الأهلي مع كولر، 17 مباراة متتالية دون هزيمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق المارد الأحمر خلالها 12 انتصارًا و5 تعادلات.

وبدأت سلسلة اللاهزيمة للأهلي مع كولر، منذ الفوز على القطن الكاميروني 4-0 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالنسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا، بتاريخ 17 مارس 2023.

مارسيل كولر

ويسعى فريق الأهلي، لمواصلة هذه السلسلة بتحقيق انتصار جديد عندما يستقبل سيمبا التنزاني في إياب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، باستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبل.