مدرب إنتر ميامي يوضح موقف ميسي من مباراة نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خافيير موراليس، المساعد الفني للمدرب تاتا مارتينو في إنتر ميامي، عن موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة فريقه ضد نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي غدًا؛ يأتي هذا في إطار الجولة السابعة من نسخة 2024 من الدوري الأمريكي.

موقف ميسي من مباراة نيويورك سيتي

وكان ميسي قد غاب عن المباراتين الأخيرتين لفريقه بسبب إصابة في أوتار الركبة، الأمر الذي منعه أيضًا من المشاركة في التجمع الدولي مع منتخب الأرجنتين.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "ذا أثلتيك" العالمية، أكد موراليس أن ميسي لن يكون متاحًا للمشاركة غدًا، حيث يسعون للحفاظ على استعداده للمباراة المقبلة يوم الأربعاء ضد مونتيري، التي ستقام على أرضهم.

ويأتي هذا في ظل استعدادات إنتر ميامي لمواجهة مونتيري في مباراة الذهاب ضمن ربع نهائي كأس أبطال كونكاكاف، والتي ستقام يوم 10 أبريل القادم. وتعتبر هذه البطولة أولوية قصوى بالنسبة لإنتر ميامي هذا الموسم، حيث يتيح الفوز بها فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.