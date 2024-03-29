تشكيل مانشستر يونايتد أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على تشكيل فريقه الذي سيواجه برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

موعد مباراة برينتفورد ضد مانشستر يونايتد

يلتقى المانيو مع مضيفه برينتفورد، مساء، اليوم، السبت، الموافق 30 مارس 2024، على ملعب "غريفين بارك" ضمن منافسات الجولة الثلاثون من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت – رافائيل فاران – فيكتور لينديلوف – آرون بيساكا.

خط الوسط: كوبي ماينو – أليخاندرو جارناتشو – سكوت ماكتوميناي – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما سيدخل برينتفورد المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.