نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق حامد يشارك في خسارة ضمك أمام الخليج بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في فخ الخسارة أمام نظيره الخليج بنتيجة هدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري طارق حامد نجم وسط فريق ضمك، بشكل أساسي منذ انطلاق الدقائق الأولى من الشوط الأول حتى انتهاء اللقاء.



أحداث مباراة ضمك ضد الخليج اليوم في الدوري السعودي

نجح خالد ناري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج من تسجيل هدف فريقه في شباك ضمك بالدقيقة الخامسة والثلاثين من زمن المباراة.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لصالح جونغ وو يونغ لاعب فريق الخليج بالدقيقة 80 من عمر المباراة، ليتأكد غيابه رسميًا عن مواجهة الرائد المقبلة في الدوري.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري السعودي

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الخليج إلى النقطة 31 متواجدا بالمركز العاشر بترتيب دوري روشن للمحترفين، فيما يتجمد رصيد ضمك عند النقطة 34 بالمركز السابع.