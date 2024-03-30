محمود الخواجة: هذه نصيحتي للاعبي الزمالك أمام فيوتشر.. ونحتاج لهذا الثنائي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود الخواجة، نجم الزمالك السابق، أن مباراة فيوتشر صعبة ويجب على لاعبي الفريق أن يركزوا بشدة في المباراة المرتقبة.

محمود الخواجة: هذه نصيحتي للاعبي الزمالك أمام فيوتشر

وقال الخواجة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "يجب على لاعبي الزمالك أن يركزوا في إنهاء الفرص خلال مباراة فيوتشر وأتمنى أن يقوم جوميز بتثبيت التشكيل في الفترة القادمة".

وأضاف: "أتمنى مشاركة زيزو في المباراة بعد شفائه من الإصابة ولدينا وسط ملعب جيد للغاية من خلال دونجا وزياد كمال".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

وكانت قرعة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أوقعت الفارس الأبيض في مواجهة مودرن فيوتشر.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية محتلا صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، كما تأهل أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.