نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة حجازي.. الاتحاد يضرب الفيحاء بثلاثية في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بمشاركة النجم المصري أحمد حجازي، في تحقيق الفوز على نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الاتحاد يهزم الفيحاء بثلاثية في الدوري السعودي

افتتح التهديف، عبدالحميد صابيري في الدقيقة 25، عن طريق ركلة جزاء، لصالح الفيحاء، بعد أن أهدر كريم بنزيما مثلها في الدقيقة 20 لفريق الاتحاد.

وأحرز عبدالرزاق حمدالله، هدف التعادل لصالح الاتحاد في الدقيقة 30 من صناعة فواز الصقور، فيما سجل أحمد الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 45+2، من صناعة كريم بنزيما، لينتهي الشوط الأول بتقدم العميد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، سجل مروان الصحفي الهدف الثالث لصالح الاتحاد في الدقيقة 90+4، لينتهي اللقاء بفوز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 46 نقطة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة محتلًا المركز الثامن.