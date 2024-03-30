نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخطف نقطة ثمينة من الاتفاق في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق الاتفاق بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

الشوط الأول

وانطلقت أحداث لقاء الأهلي وسجل البريكان الهدف الأول في الدقيقة 8 صنعه له رياض محرز وعاد فوفانا بالتعادل في الدقيقة 45 بتمريرة لايكامبي وانتهى الشوط بنتيجة 1/1.

الشوط الثاني

وبدأت صافرة أحداث الشوط الثاني من اللقاء وسجل البريكان هدف بالخطأ في مرماه للاتفاق في الدقيقة 49 واحرز العمار التعادل للراقي في الدقيقة 88 صنعه له رياض محرز وانتهت المباراة 2/2.

ترتيب الأهلي والاتفاق

واحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد تحقيق 14 فوز و6 تعادلات وخسر 5 بينما يأتي الاتفاق في المركز السادس برصيد 36 نقطة حيث فاز خلال 9 مباريات وتعادل بتسعة وهزم بسبعة.