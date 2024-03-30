نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية تحدد موعد مباراة الأهلي أمام إنبي المؤجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الجمعة موعد مباراة الأهلي وإنبي، وذلك ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" لموسم (2023-2024).

موعد مباراة الأهلي أمام إنبي المؤجلة

تم تحديد يوم 8 أبريل المقبل لإقامة هذه المباراة؛ كما تم تأجيل مباريات الجولة السابعة عشر ببطولة الدوري المصري "دوري نايل" لمدة ثلاثة أيام، لتُقام أيام 3 - 4 - 5 أبريل المقبل.

تم تأجيل مواجهات الإسماعيلي مع سموحة، والجونة مع المقاولون العرب، وسيراميكا كليوبترا مع زد التي كانت مُقررة الأحد المقبل، حيث ستُقام في الأربعاء الموافق الثالث من أبريل.

وقد تم أيضًا تأجيل مباريات إنبي مع فاركو، والمصري مع الاتحاد، والبنك الأهلي مع الداخلية التي كانت مُقررة الاثنين المقبل، لتُقام الخميس الموافق الرابع من أبريل.

بالإضافة إلى تأجيل مواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش التي كانت مُقررة الثلاثاء المقبل، لتُقام الجمعة الموافق الخامس من أبريل.