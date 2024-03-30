نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باولو: الصفقات الجديدة قادرة على تحقيق لقب الكونفدرالية للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام فيوتشر في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال باولو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "الصفقات الجديدة قادرة على تقديم الإضافة للفريق وإسعاد جماهير نادي الزمالك على تحقيق لقب الكونفدرالية هذا الموسم".

وأضاف: "مباراة الزمالك وفيوتشر ستكون جيدة لأن الفريقين لديهم نجوم كبار، وجماهير الزمالك متعطشة لحصد البطولات، وجوميز استفاد من فترة توقف الدوري في التعرف على إمكانيات لاعبيه".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.



وكانت قرعة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أوقعت الفارس الأبيض في مواجهة مودرن فيوتشر.



وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية محتلا صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، كما تأهل أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.