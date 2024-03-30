نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة بين صلاح وحسام حسن؟.. رد حاسم من اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر أثبت للجميع بأننا قادرين على إقامة المحافل الدولية، كما أشار إلى عدم وجود أزمة بين محمد صلاح والمدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن.

الكومي: مصر قادرة على تنظيم أي بطولة.. ولا توجد أزمة بين صلاح وحسام حسن

قال الكومي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "مصر قادرة على تنظيم أى بطولة ونشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة في مجال الرياضة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقوم بمجهود جبار".

وأضاف: "تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 207 ستكون البداية لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية، ويجب أن تلتزم الجماهير في المدرجات خلال الفترة القادمة من أجل زيادة الحضور في مباريات الدوري".

وأوضح: "محمد صلاح قيمة كبيرة ووضع الكرة المصرية على الخريطة العالمية ولا توجد أزمة بينه وبين حسام حسن، وأشكر على تدخل وزير الشباب والرياضة على في هذا الملف".