نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يتحدث عن الفوز أمام سيمبا ويوجه طلبًا لجماهير الأهلي قبل الإياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الظروف كانت ضد فريقه في مواجهة سيمبا التنزاني، رغم تحقيق الانتصار بهدف نظيف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كولر: الأهلي لم يحسم التأهل.. والظروف كانت ضدنا

تابع كولر خلال المؤتمر الصحفي: "الأهلي لم يحسم التأهل بعد، وكنا نعلم قبل اللقاء أنها ستكون مواجهة صعبة، وأن صعوبتها سوف تزداد بسبب قوة المنافس والأجواء المحيطة بالفريق مثل حالة الطقس والرطوبة، بالإضافة لتأخير انضمام اللاعبين الدوليين لصفوفنا بعد نهاية فترة التوقف الدولي".

وأضاف: "بعض اللاعبين في صفوفنا شاركوا حتى آخر دقيقة مع منتخبات بلادهم يوم 26 مارس، وبعد ذلك سافروا مباشرة من أجل اللحاق بالبعثة، ووصلوا لنا بشكل متأخر في المطار ودون الحصول على راحة".

وأردف: "كل الظروف كانت ضدنا قبل المباراة، لكننا قدمنا أداءً كبيرًا وقويًا، واستطعنا تحقيق الانتصار، ولكننا لم نتأهل حتى الآن، لدينا مباراة عودة الأسبوع المقبل، ويجب أن نستعد لها بشكل جيد".

وزاد: "الإصابات جزء من كرة القدم، وبعضها يكون أمرًا قدريًا ويجب أن نتعامل معها مثل غياب محمد الشناوي وإمام عاشور، ونحن نحاول تجهيز جميع اللاعبين في القائمة للتغلب على مثل هذه الظروف، ولكي يكون أي لاعب يشارك جاهزًا ومستعدًا للمباراة مثل بقية زملائه، ونحن نقوم بذلك بشكل جيد".

وقال: "الدفع بأفشة على حساب مروان عطية لم يكن سببه الطمع في المباراة، ولكن لتغيير طريقة اللعب من أجل الاحتفاظ بالكرة، وأفشة له واجبات دفاعية يقدمها بشكل جيدة، وعاد في لقطة دفاعية ومنع فيها فرصة هدف محقق".

مباراة الأهلي وسيمبا

كولر: أتمنى حضور جماهير الأهلي بالسعة الكاملة في الإياب

اختتم: "لم نذهب لأي بلد إلا وكان جمهور الأهلي حاضرًا لدعمنا ومساندتنا، اليوم كان عددهم قليلًا وجماهير سيمبا كانت تملئ الملعب، لكن مشجعينا حرصوا على دعمنا بقوة، ودعمهم يصنع الفارق مهما كان عددهم وسعيد بتوجدهم دائمًا، وأتمنى حضورهم بالسعة الكاملة في لقاء العودة أمام سيمبا، لأنهم اللاعب رقم 1، ونحن في انتظارهم باستاد القاهرة".