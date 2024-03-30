نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي 2024.. لياو يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تشكيل الروسونيري الذي سيخوض مواجهة فيورنتينا، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي 2024.

موعد مباراة ميلان ضد فيورنتينا

يلتقى الفيولا مع ضيفه الفريق اللومباردي، مساء، اليوم، السبت الموافق 30 مارس 2024 على ملعب "أرتيمو فرانكي" ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت فلسطين والقاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام فيورنتينا

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: فلورينزي – توموري – جابيا – كالابريا

خط الوسط: لوفتس تشيك – رايندرز – ياسين عدلي

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا في المرتبة الثامنة برصيد 43 نقطة.