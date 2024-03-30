نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شوبير يواصل الإبداع في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على حساب سيمبا التنزاني وذلك ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز الهدف اللاعب أحمد نبيل كوكا ليعزز الأهلي من حظوظه في التواجد في الدور القادم.

وظهر مصطفى شوبير حارس عرين النادي الأهلي، بشكل مميز ليواصل أرقامه الإيجابية بعد ظهوره الافريقي عقب إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر في أمم إفريقيا المنصرمة.

أرقام مميزة لمصطفى شوبير

وجاءت أرقام الحارس في مباريات دوري الأبطال مميزة، حيث ظهر في 4 مباريات حافظ فيهم على شباكه نظيفة.

وتصدى لرصيد 21 تسديدة على مرماه، كما تصدى لثلاثة عشر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وظهر مصطفى شوبير في 4 مباريات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بينما ظهر في مباراتين في الدوري المحلي.