نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن سبب تأخر وصول ترافيس موتيابا للقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مدير الكرة بنادي الزمالك، عبد الواحد السيد، السبب وراء تأخر وصول لاعب الفريق الأول ترافيس موتيابا، الأوغندي، إلى القاهرة.

الزمالك يعلن سبب تأخر وصول ترافيس موتيابا

وأفاد السيد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي بأن التأخير يعود إلى عملية تجديد جواز السفر الخاص باللاعب، مؤكدًا على استمرارية التواصل معه من قبل الإدارة لمتابعة الموعد المحدد لوصوله.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك لمواجهة فريق مودرن فيوتشر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية على استاد السلام.

ومن المتوقع إقامة مباراة الإياب بين الفريقين يوم ٧ أبريل المقبل على استاد القاهرة.