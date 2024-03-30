نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف عبد الرزاق حمد الله أمام الفيحاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن عبد الرزاق حمد الله من تسجيل هدفًا في فوز الاتحاد على الفيحاء بثلاثية، وفي مساء اليوم الجمعة، أقيمت خمس مباريات ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2023-2024.

في أحداث المباريات، تعادل فريق الأهلي على أرضه وخارجه مع نادي الاتفاق بهدفين لكل فريق، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد؛ وفي مباراة أخرى، نجح فريق التعاون في الفوز على فريق الحزم بأربعة أهداف دون رد، مستفيدًا من ميزة اللعب على أرضه وبدعم جماهيره.

وفي مدينة جدة، تمكن فريق الاتحاد من تحقيق الفوز على فريق الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل عبد الرزاق حمد الله هدفًا من بين الأهداف. بينما فاز فريق الخليج بهدف دون رد خارج ميدانه أمام فريق ضمك؛ وفي الختام، فاز فريق الرائد خارج أرضه على فريق الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1/ كريستيانو رونالدو "النصر": 23 هدفًا.

2/ ألكسندر ميتروفيتش "الهلال": 20 هدفًا.

3/ عبد الرزاق حمدالله "الاتحاد": 18 هدفًا.

4/ أنديرسون تاليسكا "النصر": 16 هدفًا.

5/ جورج نكودو "ضمك": 15 هدفًا.

6/ فراس البريكان "الأهلي": 13 هدفًا.