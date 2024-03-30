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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "بتظاهر أنه أهلاوي".. أمير مرتضى منصور يطلق تصريحات نارية ضد إمام عاشور

عاجل - "بتظاهر أنه أهلاوي".. أمير مرتضى منصور يطلق تصريحات نارية ضد إمام عاشور، تصدر أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعدما ظهر في حوار تلفزيوني وادلي تصريحات نارية.

عاجل - "بتظاهر أنه أهلاوي".. أمير مرتضى منصور يطلق تصريحات نارية ضد إمام عاشور

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تصريحات أمير مرتضى منصور

وظهر أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الكرة داخل نادي الزمالك، في برنامج أسرار الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة النهار الفضائية، وتحدث عن عدة الأمور الهامة.

تصريحات أمير مرتضى منصور ضد إمام عاشور

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، وأشار إلى: "إن الانتماء لناد معين في الوقت الحالي خاص بالجمهور فقط، موضحًا أن الأمر بالنسبة للاعبين المحترفين مجرد عمل".

وأضاف: "الأهلاوي والزملكاوي ده اللي قاعد في المدرج، اللاعيبة بالنسبة ليهم ده أكل عيشه، هيموت نفسه وهيبوس التي شيرت، جوه قلبه هو بيحب مين؟ دي قصة مش هنعرف ندخل فيها".

أمير مرتضى منصور يهاجم إمام عاشور

وأوضح: "إمام عاشور بيتظاهر إنه أهلاوي، وممكن انتماؤه يتغير، ويبقى بيحب الأهلي لأنه خلاص أكل عيشه، بقى بالنسبة له مصلحته فين، ودي حاجة في العالم كله".

أمير مرتضى منصور يمدح حسام حسن

وفي سياق متصل، ضرب أمير مرتضى منصور المثل بالكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول، وقال: "حسام حسن من أساطير الكرة ولما مشي من الأهلي ولعب في الزمالك اجتهد وكان زملكاوي في الوقت اللي كان بيلعب فيه في الزمالك".

أمير مرتضى منصور يوضح هل يمكن أن يعمل في الأهلي أم لا؟

وأتم: "أنا لو جالي الأهلي مش هروح الأهلي، عشان انتمائي للزمالك، وعشان معنديش رؤية لتطوير الأهلي، أنا عندي رؤية الزمالك بس".