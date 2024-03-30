نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سقطة في موقع الأهلي الرسمي (شاهد الصور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض موقع النادي الأهلي منذ قليل لأزمة تقنية، والتي أدت لحجب الموقع من محركات البحث.

وحتى الآن لم يتحدد سبب الأزمة والخلل الذي طال موقع النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نادي سيمبا التنزاني بهدف نظيف، سجله أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول لمباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء الجمعة، بملعب “بنجامين مكابي”.

الأهلي يسجل رقمًا إيجابيًا بعد الفوز على سيمبا

وكسر الأهلي عقدة غياب الفوز في الملاعب التنزانية آخرها كان التعادل بهدفين لمثلهما في دوري الأبطال الافريقي.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الاياب والحسم وذلك الجمعة المقبلة في القاهرة.

وتقام المباراة بتاريخ الخامس من شهر إبريل وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تعرض موقع النادي الأهلي لخلل فني