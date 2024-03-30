نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد على الفيحاء وتعادل الأهلي مع الاتفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مباراة مثيرة جرت اليوم بين فريق الاتحاد ونظيره الفيحاء في إطار الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي، تمكن الاتحاد من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لصالح الفيحاء.

وفي سياق متصل، انتهت مواجهة الأهلي والاتفاق بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما، حيث شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد.

وفي مباراة أخرى جرت في نفس الوقت، تمكن فريق الخليج من تحقيق الفوز على ضمك بهدفٍ نظيف سجله اللاعب خالد ناري، في مباراة شهدت تألقًا من جانب لاعبي الخليج.

وبهذه النتائج، يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، يليه النصر في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1/ الهلال: 68 نقطة.

2/ النصر: 56 نقطة.

3/ الأهلي: 48 نقطة.

4/ الاتحاد: 46 نقطة.

5/ التعاون: 43 نقطة.

6/ الاتفاق: 36 نقطة.

7/ ضمك: 34 نقطة.

8/ الفيحاء: 32 نقطة.

9/ الفتح: 31 نقطة.

10/ الخليج: 31 نقطة.

11/ الشباب: 28 نقطة.

12/ الوحدة: 27 نقطة.

13/ الرائد: 27 نقطة.

14/ الأخدود: 24 نقطة.

15/ الرياض: 24 نقطة.

16/ الطائي: 22 نقطة.

17/ أبها: 21 نقطة.

18/ الحزم: 15 نقطة.