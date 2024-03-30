نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص للفجر الرياضي.. عمر بسام ينضم لصفوف شباب الغار الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي شباب الغار الليبى، في ضم عمر بسام لاعب المقاولون العرب، لصفوفه، وذلك من أجل الاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.

عمر بسام ينضم لصفوف شباب الغار الليبي

وتعاقد شباب الغار الليبى مع عمر بسام لاعب الأهلى وانبى والمقاولون العرب السابق لنهاية الموسم، فى صفقة انتقال حر، حيث تم إمضاء العقود الإسبوع الماضى وجاء العرض من خلال وكيل الأعب حمدى محى، وغادر اللاعب الأراضي المصرية إلى الليبية منذ ثلاثة أيام وانتظم فى تدريبات الفريق.

وكان قد انتقل عمر بسام إلى نادي المقاولون العرب قادما من نادي إنبي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية من عام 2021 لمدة 3 سنوات، وكان ذلك بناء على طلب عماد النحاس المدير الفني للفريق، في ذلك الوقت.

