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جدول مباريات اليوم السبت بدوري روشن "30-03-2024"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم السبت بدوري روشن "30-03-2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يبحث وينتظر محبي الكرة السعودية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة كل من الهلال والنصر ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول مباريات اليوم السبت بدوري روشن "30-03-2024" والقنوات الناقلة لها.

موعد مباريات اليوم السبت

الوحدة ضد الفتح 9:00.

النصر ضد الطائي 9:00.

الشباب ضد الهلال 9:00.

الرياض ضد أبها 9:00.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قناة ssc sports

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

جدول ترتيب دوري روشن

1- الهلال 68 نقطة

2- النصر 56 نقطة

3- 48 نقطة

4- الاتحاد 46 نقطة

5- التعاون 43 نقطة

6- الاتفاق 36 نقطة

7- ضمك 34 نقطة

8- الفيحاء 32 نقطة

9- الفتح 31 نقطة

10- الخليج 31 نقطة

11- الشباب 28 نقطة

12- الوحدة 27 نقطة

13- الرائد 27 نقطة

14- الاخدود 24 نقطة

15- الرياض 24 نقطة

16- الطائي 22 نقطة

17- أبها 21 نقطة

18- الحزم 15 نقطة

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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