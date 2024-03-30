نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم السبت بدوري روشن "30-03-2024" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يبحث وينتظر محبي الكرة السعودية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة كل من الهلال والنصر ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول مباريات اليوم السبت بدوري روشن "30-03-2024" والقنوات الناقلة لها.
موعد مباريات اليوم السبت
الوحدة ضد الفتح 9:00.
النصر ضد الطائي 9:00.
الشباب ضد الهلال 9:00.
الرياض ضد أبها 9:00.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد قناة ssc sports
القمر: بدر
التردد: 12418
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.
جدول ترتيب دوري روشن
1- الهلال 68 نقطة
2- النصر 56 نقطة
3- الأهلي 48 نقطة
4- الاتحاد 46 نقطة
5- التعاون 43 نقطة
6- الاتفاق 36 نقطة
7- ضمك 34 نقطة
8- الفيحاء 32 نقطة
9- الفتح 31 نقطة
10- الخليج 31 نقطة
11- الشباب 28 نقطة
12- الوحدة 27 نقطة
13- الرائد 27 نقطة
14- الاخدود 24 نقطة
15- الرياض 24 نقطة
16- الطائي 22 نقطة
17- أبها 21 نقطة
18- الحزم 15 نقطة