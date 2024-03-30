نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم السبت الموافق 30 مارس 2024 مواجهة بين فريق لاتسيوضد نظيره يوفنتوس، وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم.

موعد مباراة لاتسيو ضد يوفنتوس

تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة ال20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، 21:00 بتوقيت أبو ظبي ومسقط.

تشكيلة يوفنتوس ضد لاتسيو المتوقع في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزيني.

خط الدفاع: فيديريكو جاتي – جليسون بريمر – دانيلو.

خط الوسط: أندريا كامبياسو – وستون مكيني – مانويل لوكاتيلي – فابيو ميريتي – فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: مويس كين – فيديريكو كييزا.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو

وتذاع مباراة يوفنتوس ولاتسيو على شاشة قنوات أبو ظبي الرياضية 1 التي ستنقل المواجهة حصريًا في الوطن العربي.