نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم السبت الموافق 30 مارس 2024 مواجهة بين فريق لاتسيوضد نظيره يوفنتوس، وتنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم.
موعد مباراة لاتسيو ضد يوفنتوس
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة ال20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، 21:00 بتوقيت أبو ظبي ومسقط.
تشكيلة يوفنتوس ضد لاتسيو المتوقع في الدوري الإيطالي
- حراسة المرمى: فويتشيك تشيزيني.
- خط الدفاع: فيديريكو جاتي – جليسون بريمر – دانيلو.
- خط الوسط: أندريا كامبياسو – وستون مكيني – مانويل لوكاتيلي – فابيو ميريتي – فيليب كوستيتش.
- خط الهجوم: مويس كين – فيديريكو كييزا.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو
وتذاع مباراة يوفنتوس ولاتسيو على شاشة قنوات أبو ظبي الرياضية 1 التي ستنقل المواجهة حصريًا في الوطن العربي.