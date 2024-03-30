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مباريات اليوم السبت 30-03-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 30-03-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة والدوري الانجليزي موعد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة للمواجهات، ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، كل ما يخص اللقاءات والقنوات الناقلة.

موعد مواجهات الدوري الانجليزي

  • نيوكاسل يونايتد ضد وست هام في تمام الساعة 2:30 عصرًا.
  • تشيلسي ضد بيرنلي في تمام الساعة 5:00 مساءً.
  • شيفيلد يونايتد ضد فولهام في تمام الساعة 5:00 مساءً.
  • نوتينجهام فورست ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 5:00 مساءً.
  • بورنموث ضد إيفرتون في تمام الساعة 5:00 مساءً.
  • توتنهام ضد لوتون تاون في تمام الساعة 5:00 مساءً.
  • أستون فيلا ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة 7:30 مساءً.
  • برينتفورد ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 10:00 مساءً.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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