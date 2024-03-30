نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 30-03-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة والدوري الانجليزي موعد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة للمواجهات، ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، كل ما يخص اللقاءات والقنوات الناقلة.
موعد مواجهات الدوري الانجليزي
- نيوكاسل يونايتد ضد وست هام في تمام الساعة 2:30 عصرًا.
- تشيلسي ضد بيرنلي في تمام الساعة 5:00 مساءً.
- شيفيلد يونايتد ضد فولهام في تمام الساعة 5:00 مساءً.
- نوتينجهام فورست ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 5:00 مساءً.
- بورنموث ضد إيفرتون في تمام الساعة 5:00 مساءً.
- توتنهام ضد لوتون تاون في تمام الساعة 5:00 مساءً.
- أستون فيلا ضد وولفرهامبتون في تمام الساعة 7:30 مساءً.
- برينتفورد ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 10:00 مساءً.