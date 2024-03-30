نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيوكاسل أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، في مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق 31 من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق أحداث صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد مع نظيره فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد، المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يقع وست هام يونايتد، في المركز السابع برصيد 44 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.