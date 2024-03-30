نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا؛ نظيره وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت الموافق 31 من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا، مواجهة نظيره فريق وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

موقف أستون فيلا وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أستون فيلا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 56 نقطة، بينما يقع ولفرهامبتون في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد وولفرهامبتون

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة أستون فيلا ضد وولفرهامبتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المسئولة هن بث مباريات البريميرليج هذا الموسم.