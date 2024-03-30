نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 30 من شهر مارس الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مع نظيره فريق لاس بالماس، وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

حيث يدخل فريق برشلونة هذه المباراة، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد فريق لاس بالماس في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة

موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة برشلونة ولاس بالماس، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد لاس بالماس

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة؛ مع نظيره فريق لاس بالماس، مساء اليوم السبت، عبر قناة beIN Sports 3، بصوت المعلق عامر الخوذيري.