نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام بايرن ميونيخ في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد بورسيا درتموند لمواجهة بايرين ميونخ وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الألماني.

ويدخل بورسيا درتموند المباراة متواجدا في المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 26 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل في 8 مباريات، وهزم في 4 مباريات.

أما بايرين ميونخ فيحتل الوصافة برصيد 60 نقطة، من أصل 26 مباراة، وتفوق في 19 مباراة، وتعادل في 3 وهزم في 4 مباريات.

تشكيل بورسيا درتموند المتوقع

حراسة المرمى: ألكسندر مايير.

الدفاع: جوليان رايرسون - نيكلاس سولي - نيكو شلوتربيك - إيان ماتسين.

الوسط: صالح أوزجان - إيمري تشان.

أمامهم: دونيل مالين - جوليان براندات - جادون سانشو.

الهجوم: نيكلاس فولكروج.

موعد مباراة بروسيا دورتموند امام بايرين ميونخ في الدوري الألماني

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بورسيا درتموند وبايرين ميونخ

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.