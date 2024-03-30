نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق يوفنتوس نظيره لاتسيو، غدًا السبت، على ستاد أولمبيكو د، في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو

من المقرر أن يواجه فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم نظيره ومنافسه لاتسيو، غدًا السبت الموافق 30 من مارس 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي الكالتشيو للموسم الحالي.

ويحتضن ستاد أولمبيكو مباراة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو

وتقوم شبكة قنوات «أبو ظبي الرياضية» بإذاعة مباراة يوفنتوس ولاتسيو، في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمنافسات بطولة الدوري الإيطالي التي تقام في موسمها الجاري.