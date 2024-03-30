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أحمد جودة - القاهرة - نفى ​بريان كريستانتي​، لاعب وسط ​روما​، بشكل قاطع وجاد تقارير تؤكد وجود تآمر من قبل لاعبي الفريق ضد المدرب السابق ​جوزيه مورينيو​.

نجم روما: لم نتآمر على مورينيو

وأكد أنه لا يوجد أي حقيقة في هذه الشائعات، وأنه في كرة القدم، عندما تسوء النتائج، يكون المدرب هو الشخص الأول الذي يتحمل المسؤولية وقد تتم إقالته، حتى لو لم يكن هو السبب الوحيد في سوء الأداء.

كما أوضح كريستانتي أنه لم يكن هناك توافق من قبل اللاعبين على إقالة مورينيو، وأنهم علموا بقرار الإقالة فقط في الصباح، من دون أي مبادرة مسبقة منهم.