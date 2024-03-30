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أحمد جودة - القاهرة - علّق روبن أموريم مدرّب فريق ​سبورتينج لشبونة​ البرتغالي على إمكانيّة تدريبِهِ ل​ليفربول​ خلال الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعد طرح اسمه بقوة لخلافة الألماني ​يورجن كلوب​، وذلك بعد استبعاد تشابي ألونسو الّذي قرر البقاء مع باير ليفركوزن الألماني.

روبن أموريم يعلق على احتمالية تدريب لليفربول

وقال أموريم في تصريحات تداولتها الصّحُف البريطانية: “أنا أركز على سبورتينج، أنا فخور جدًا بكوني مدربًا لسبورتينج لشبونة".

وأضاف: "نحنُ جميعًا نركز على الفوز بالألقاب ولكن في النهاية سنرى قريبًا ما سيحدث باهتمام ليفربول، لدي عقد الآن مع فريقي وأنا سعيد جدًا هنا، وسيكون التركيز الآن على الفوز على بنفيكا في الكأس “.