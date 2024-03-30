عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بيرنلي في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة تشيلسي وبيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو جوستا، أكسيل ديساسي، بينوا بادياشيلي، مارك كوكورييا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، كونور كالاجر، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، كول بالمر، ميخايلو مودريك.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد بيرنلي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.