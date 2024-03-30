نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن آنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق لوتون تاون، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد لوتون تاون

ومن المقرر أن تنطلق أحداث صافرة مباراة توتنهام هوتسبير، مع نظيره فريق لوتون تاون، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة لوتون تاون

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: ديستني أودوجي، كريستيان روميرو، رادو دراجوشين، بيدرو بورو.

خط الوسط: يفيس بيسوما، باب سار، جيمس ماديسون

خط الهجوم: تيمو فيرنر، سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.