مفاجآت بالجملة.. 10 غيابات فى الزمالك أمام مودرن فيوتشر بكأس الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - بعدغياب عدد من اللاعبين الأساسيين، يتجه الفريق الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في مباراة مهمة ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بتشكيلة مكونة من 21 لاعبا.

10 غيابات فى الزمالك أمام مودرن فيوتشر

يتعذر مشاركة كل من عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر بسبب عدم احتسابهم ضمن القيد الإفريقي، بينما يغيب محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

بالإضافة إلى إبراهيما نداي ومحمود علاء ومحمد اشرف روقا ومحمد عاطف لأسباب فنية، بينما يتأخر وصول موتيابا من أوغندا.

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

في حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي، عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، ياسر حمد، أحمد فتوح.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، مهاب ياسر، أحمد مصطفى "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي، يوسف أوباما.

في خط الهجوم: سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.