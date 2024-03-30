نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الزمالك وفيوتشر قبل موقعة الغد بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل يوم واحد من المواجهة المنتظرة، يتبقى 24 ساعة فقط للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قبل مباراته ضد مودرن فيوتشر. المباراة محددة لانطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد القادم على أرضية ملعب السلام، وذلك في إطار مباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقبل هذه المواجهة الحاسمة، يستعرض “دوت الخليج الرياضي” تاريخ مواجهات الزمالك وفيوتشر، حيث يظهر تفوق الفريق المصري بشكل واضح بفوزه في جميع المواجهات الخمس التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وفيوتشر

تاريخ المواجهات بين الزمالك وفيوتشر يرجع إلى 2 مارس 2022، حيث استطاع الزمالك تحويل تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف.

وفي 28 يوليو 2022، حسم الزمالك المباراة لصالحه بهدف دون رد أحرزه محمود حمدي الونش من رأسية مميزة.

وفي 29 يناير 2023، تمكن الزمالك من الفوز بهدفين مقابل هدف، حيث سجل اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري هدفي الفوز.

وفي 8 يوليو 2023، شهدت المباراة ريمونتادا مثيرة من الزمالك بعد أن حول تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف.

وفي آخر مواجهة جمعت الفريقين في 29 نوفمبر 2023، فاز الزمالك بنتيجة 2-0 في الدور الأول لمسابقة دوري NILE، حيث سجل أهداف اللقاء أحمد مصطفى زيزو واللاعب السنغالي إبراهيما نداي.

يسعى الزمالك إلى استغلال تاريخه الإيجابي مع فيوتشر، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة التي ستسهل مهمته قبل المباراة الإيابية المحددة في 7 أبريل المقبل في ستاد القاهرة الدولي.