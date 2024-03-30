نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "منافس الأهلي".. التعادل السلبي يحسم ذهاب مازيمبي وبترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي، مواجهة فريقي مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مازيمبي، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مازيمبي يتعادل مع بترو أتليتكو

سيطر فريق مازيمبي على معظم أحداث اللقاء، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى الفريق الأنجولي، وكان يلعب الضيوف على سرعات لاعبيه في الهجمات المرتدة.

وسدد لاعبو فريق بترو أتليتكو كرة واحدة على مرمى فريق مازيمبي الكونغولي، وكانت في أحداث الشوط الأول.

ويحل فريق مازيمبي، ضيفا على حساب فريق بترو أتليتكو، يوم السبت المقبل 6 أبريل، في إطار منافسات مباراة الإياب في أنجولا.

منافس الأهلي

يذكر أن المتأهل من هذا اللقاء، سيواجه المتأهل من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في دور نصف النهائي، حيث انتصر الأحمر أمس على الفريق التنزاني، بهدف دون رد في لقاء الذهاب في تنزانيا.