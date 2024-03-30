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رياض - احمد صلاح - يريد الكثيرون من محبي الكرة العربية معرفة موعد مباراة الشباب ضد الهلال في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة، في المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي لموسم 2023/2024.

موعد مباراة الشباب ضد الهلال في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الشباب ضد الهلال مساء اليوم السبت الموافق 30 مارس الجاري على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي بالإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الهلال في دوري روشن السعودي

وتذاع مباراة الشباب ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، عبر شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري السعودي في منطقة الشرق الأوسط، وتنقل أحداث المواجهة عبر قناة SSC HD ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر تطبيق Shahid وQQ Sports Live في المواجهة التي تقام على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

معلق مباراة الشباب ضد الهلال في دوري روشن السعودي

وأعلنت شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية عن معلق مباراة الشباب ضد الهلال اليوم في دوري روشن السعودي، حيث يتواجد المعلق علي سعيد الكعبي عبر القناة الصوتية الأولي وحاتم بطيشه عبر القناة الصوتية الثانية على SSC HD 1، بينما يتواجد عبدالعزيز الزيد على قناة SSC SD 1.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الشباب اليوم