موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي .. إليكم القنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت 30 مارس الجاري، نظيره برينتفورد ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي في نسخته الجديد 2023-2024 على أرضية ستاد غريفين بارك

يدخل مانشستر يونايتد

هذه المباراة في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث أنه تمكن من حصد 47 نقطة من 29 الجولة الماضية بينما يحتل برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 26 نطقة حيث يسعي لاعبو الشياطين الحمراء في الفوز بهذه المباراة والتقدم نحو مقدمة الجدول الذي بتصدره ليفربول .

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشر مساءً المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي