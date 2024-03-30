بالصور .. الأهلي يعود للقاهرة بعد الفوز على سيمبا بدوري الأبطال

انت الأن تتابع خبربالصور .. الأهلي يعود للقاهرة بعد الفوز على سيمبا بدوري الأبطال والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عادت بعثة النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، إلى القاهرة قادمة من تنزانيا بعد تحقيق فوز ثمين على سيمبا بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان الأهلي قد تغلب
- على سيمبا مساء أمس الجمعة، على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ليضع قدمًا في نصف نهائي البطولة قبل لقاء الإياب المقرر يوم 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة.
وقد سجل هدف الأهلي الوحيد أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.
- وتوجهت بعثة الأهلي بعد انتهاء المباراة إلى المطار لبدء رحلة العودة على متن طائرة خاصة، ويترأس البعثة حسام غالي عضو المجلس.
- وضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة سيمبا كلاً من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو وموديست.