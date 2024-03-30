بالصور .. الأهلي يعود للقاهرة بعد الفوز على سيمبا بدوري الأبطال

انت الأن تتابع خبربالصور .. الأهلي يعود للقاهرة بعد الفوز على سيمبا بدوري الأبطال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت بعثة النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، إلى القاهرة قادمة من تنزانيا بعد تحقيق فوز ثمين على سيمبا بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تغلب

على سيمبا مساء أمس الجمعة، على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ليضع قدمًا في نصف نهائي البطولة قبل لقاء الإياب المقرر يوم 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة.

وقد سجل هدف الأهلي الوحيد أحمد نبيل كوكا في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.