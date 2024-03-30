انت الأن تتابع خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.. هالاند ينافس صلاح على اللقب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة يريدون معرفة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تدور العجلة الخاصة به من جديد اليوم السبت، حاملة معها صراعًا محتدمًا على لقب هداف الدوري بين ثلاثي من النجوم المميزين.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحل محمد صلاح، نجم ليفربول، ثالثًا في ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفًا، ويطمح إلى اللحاق بالصدارة خلال المباريات المتبقية من الموسم، ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل

مباريات اليوم هو:

1- إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي: 18 هدفًا

2- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا: 16 هدفًا

3- محمد صلاح لاعب ليفربول:15 هدفًا

4- دومينيك سولانكي لاعب بورنموث: 14 هدفًا

5- هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبير: 14 هدفًا.

موعد مباراة ليفربول أمام برايتون