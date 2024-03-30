انت الأن تتابع خبر صور أحمد رفعت في المستشفى.. وزير الرياضة يزوره ويبشر بملاعب مزودة بأجهزة الرعاية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم للمرة الأولي صور أحمد رفعت في المستشفى، وذلك أثناء زيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي له اليوم السبت الموافق 25 مارس 2024، وهو لاعب نادي مودرن فيوتشر، في مستشفى وادي النيل بالقبة ورافقه في الزيارة الدكتور حازم خميس، رئيس المستشفى.

صور أحمد رفعت في المستشفى

وتبادل الوزير مع اللاعب أحمد رفعت الحديث عن تطورات حالته الصحية، وكذلك أي متطلبات تتعلق باستكمال رحلة العلاج في مستشفى وادي النيل، وأبدى وزير الشباب والرياضة اطمئنانه بعد محادثته مع أحمد رفعت، خاصة في ضوء الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدمها مستشفى وادي النيل، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لاستكمال علاجه، ونوفر لكل محبي اللاعب صور أحمد رفعت في المستشفى ليطمئنهم على حالته الصحية.

تطورات حالة أحمد رفعت الصحية

واطلع الوزير على تفاصيل تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التي يخضع لها اللاعب من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج، وعناية من قبل الأطقم الطبية بالمستشفى التي توفر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية للاعب، وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعب أحمد رفعت بالشفاء العاجل، والخروج من هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء.

وثنى الوزير على دور الأطقم الطبية الذين أشرفوا على الحالة الصحية للاعب منذ دخوله لإحدى المستشفيات بالإسكندرية ومتابعة حالته الصحية منذ اللحظة الأولى حتى استقرار حالته، ونقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال العلاج.

تزويد الملاعب بأجهزة الرعاية