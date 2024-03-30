نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنون البريميرليج.. نيوكاسل يونايتد يشن ريمونتادا قاتلة ويضرب وست هام يونايتد برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، نجح فريق نيوكاسل يونايتد في تحقيق فوز مثير على منافسه وست هام على أرضه وبين جماهيره في ملعب سانت جيمس بارك.

أحداث مباراة نيوكاسل يونايتد ووست هام

بدأت الأحداث تتلاقى منذ البداية، حيث سجل اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة لصالح نيوكاسل، إلا أن ميشيل أنتونيو قلب الأوضاع بتسجيل هدف التعادل لوست هام في الدقيقة الحادية والعشرين.

وقبل نهاية الشوط الأول، استغل محمد قدوس خطأ في دفاعات نيوكاسل ليضيف هدفًا ثانيًا لوست هام، مما جعل الأمور تبدو صعبة لصاحب الأرض.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر وست هام في التفوق، حيث سجل جارود بوين الهدف الثالث من منتصف الملعب، مما زاد من تعقيد مهمة نيوكاسل.

قام المدرب إيدي هاو بتغييرات في تشكيلة فريقه، حيث أدخل ميجيل ألميرون وأندرسون بدلًا من ويلوك وليفرامينتو، ومن ثم دفع بلاعب آخر، لويس هال، بدلًا من إيميل كرافث.

وفي الدقيقة الـ 74، نجح فابيانيسكي حارس مرمى وست هام في التصدي لتسديدة من بارنز، لكنه لم يتمكن من التصدي لركلة جزاء لإيزاك في الدقيقة الـ 77.

وفيما يبدو أن الأمور تتجه نحو فوز وست هام، أشعل هارفي بارنز ملعب سانت جيمس بارك بتسجيله هدفًا في الدقيقة الـ 83، ليصنع الحدث بعدما دخل بديلًا في تغيير اضطراري.

وفي الدقيقة النهائية من الوقت القانوني، أكمل بارنز عرضه الرائع بتسجيل هدف ثانٍ له والرابع لفريقه، محققًا فوزًا مثيرًا ومفاجئًا لنيوكاسل ومدربه إيدي هاو، وسط فرحة عارمة من الجماهير.

أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد ووست هام