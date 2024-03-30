نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هيثم عرابي ينتقد تصرف وزير الرياضة مع أحمد رفعت "لم يفعلها الخطيب ومصيلحي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لنادي فيوتشر، وزير الرياضة أشرف صبحي بعدما تم نشر صور زيارته للاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد رفعت، الذي كان يتلقى العلاج في مستشفى وادي النيل بالقاهرة يوم السبت.

هيثم عرابي ينتقد تصرف وزير الرياضة

تعرض رفعت لإصابة خلال مباراة مع الاتحاد السكندري، وتم نقله إلى المستشفى في الإسكندرية، ثم تم نقله إلى القاهرة بعد تحسن حالته؛ صبحي قام بزيارة رفعت في المستشفى للتأكد من حالته الصحية، إلا أن عرابي انتقد هذه الزيارة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وكتب هيثم عرابي: "يا سيادة الوزير أسرة أحمد كانت ترفض أي صور لرفعت حاليًا والله مينفعش اللي حصل ده".

وأضاف: الحاج محمد مصيلحي وكابتن محمود الخطيب في زيارتهما مخدوش مصور معاهم أو حتى كان في أي حد يصور بتليفون وفين؟ في الرعاية الخاصة!".

وأختتم: "احترام مشاعر الناس أهم من أي تريند أو صورة، موقف غريب، قبل كده شخصية معروفة حاول يدخل لأحمد بمصور وكلنا كنا هناك ورفضنا خاصة أخوات أحمد، أسرة أحمد في حالة سيئة جدًا بسبب الصور".